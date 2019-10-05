Стрельба в Киеве: неизвестные стреляли в воздух
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Святошинском районе Киева двое мужчин устроили стрельбу на улице, однако, как уточнили в полиции, мужчины стреляли не в пешеходов, а в воздух. Это сообщила УНН руководительница отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блыщик.
"На месте происшествия было двое мужчин: один из них произвел два выстрела в воздух... Пострадавших нет", - рассказала Блыщик.
Она также отметила, что после этого мужчины "сели в машину и уехали", как сообщил очевидец.
По данному факту проводятся следственные действия.
Ранее УНН сообщал, что в Святошинском районе города Киева неизвестные устроили стрельбу.