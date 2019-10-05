Стрілянина у Києві: невідомі стріляли у повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Святошинському районі міста Києва двоє чоловіків влаштували стрілянину на вулиці, однак, як уточнили у поліції, чоловіки стріляли не у пішоходів, а у повітря. Це УНН повідомила очільниця відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик.
"На місці події було двоє чоловіків: один з них зробив два постріли у повітря… Потерпілих немає", - розповіла Блищик.
Вона також зазначила, що після цього чоловіки "сіли в машину та поїхали", як повідомив очевидець.
За цим фактом проводяться слідчі дії.
Раніше УНН повідомляв, що у Святошинському районі міста Києва невідомі влаштували стрілянину.