У Києві невідомі стріляли у пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Святошинському районі міста Києва невідомі з автомобілю стріляли у пішоходів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Такий факт був: зараз розбираються. Стріляли з автомобіля у пішоходів", - розповіли у поліції.
Інцидент стався у Святошинському районі на бульварі Кольцова.
Унаслідок стрілянини ніхто з перехожих не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.
Варто зазначити, що у ЗМІ раніше повідомляли, що два чоловіки стріляли у пішоходів з автомобілю BMW X5, а потім зникли у невідомому напрямку.
Нагадаємо, у центрі Херсона 3 жовтня сталася стрілянина через конфлікт між кримінальними елементами.