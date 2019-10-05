В Киеве неизвестные стреляли в пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Святошинском районе Киева неизвестные из автомобиля стреляли в пешеходов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Такой факт был: сейчас разбираются. Стреляли из автомобиля в пешеходов", - рассказали в полиции.
Инцидент произошел в Святошинском районе на бульваре Кольцова.
В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.
Стоит отметить, что в СМИ ранее сообщали, что два человека стреляли в пешеходов из автомобиля BMW X5, а затем скрылись в неизвестном направлении.
Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка из-за конфликта между криминальными элементами.