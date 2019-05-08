Стрельба в Харькове: злоумышленник выпустил в спецназовца 8 пуль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Злоумышленник, стрелявший в спецназовца в Харькове, выпустил в правоохранителя 8 пуль. За жизнь раненого сейчас борются врачи. Об этом сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, передает УНН.
Так, происшествие случилось в Харькове 6 мая около 8:00 утра.
К одному из домов города подъехал автомобиль. Его водитель, припарковавшись, перегородил машиной пешеходный проход через арку. В это время к нему подошел житель этого дома, сделав замечание перепарковать машину. Однако водитель ответил игнорированием, агрессией, а потом он достал пистолет и начал стрелять в своего оппонента.
"Мужчиной, который сделал замечание водителю-нарушителю, оказался майор полиции - командир штурмового взвода полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Евгений Лобода. На месте происшествия он находился вне службы, без табельного оружия. Спецназовец пытался избежать пуль, однако неадекватный стрелок не думал останавливаться, выпуская пулю за пулей ему в грудь, в спину, последние три выпустил в голову. Оставил окровавленного Евгения на тротуаре и уехал... Водитель выпустил в правоохранителя 8 пуль", - прокомментировали в департаменте.
В ходе объяснений мужчина озвучил работникам полиции версию, что якобы воспринял незнакомца за похитителя авто, поэтому стрелял в целях защиты.
"Пистолет под патрон Флобера, из которого стрелял водитель - пневматическое оружие, однако, нанесенные повреждения оказались тяжелыми: проникающие огнестрельные ранения головы, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематома и отек головного мозга, пулевые ранения грудной клетки, правого плеча и пояснице. Сейчас медики прилагают максимум усилий, чтобы спасти жизнь 35-летнему майору полиции", - уточнили в департаменте.
Напомним, что 41-летнему жителю Харьковской области уже объявили подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.