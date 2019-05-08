У Харкові чоловіку повідомили про підозру за стрілянину у поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Слідчі харківської поліції повідомили про підозру чоловіку за стрілянину, внаслідок якої постраждав співробітник поліції. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, інформація про виявлення пораненого чоловіка на проспекті Перемоги Шевченківського району надійшла до поліції 6 травня о 08:11.
"Внаслідок конфлікту між двома громадянами один з чоловіків застосував зброю. 35-річний потерпілий отримав вогнепальні поранення тулуба та голови і був доставлений до лікарні. Стан його здоров’я залишається тяжким", - прокоментували в поліції.
Наразі 41-річний правопорушник, який здійснив постріли у постраждалого, затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, зазначили у поліції.
"Слідчим змінено кваліфікацію у кримінальному провадженні з ч. 4 ст. 296 (хуліганство) на ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Всі обставини конфлікту наразі встановлюються. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення", - сказано у повідомленні.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок стрілянини постраждав працівник поліції.
Спочатку інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Пізніше УНН стало відомо, що чоловік стріляв у спецпризначенця.