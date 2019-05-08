В Харькове мужчине сообщили о подозрении за стрельбу в полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине за стрельбу, в результате которой пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, информация об обнаружении раненого мужчины на проспекте Победы Шевченковского района поступила в полицию 6 мая в 8:11.
"В результате конфликта между двумя гражданами один из мужчин применил оружие. 35-летний пострадавший получил огнестрельные ранения туловища и головы и был доставлен в больницу. Состояние его здоровья остается тяжелым", - прокомментировали в полиции.
Сейчас 41-летний правонарушитель, совершивший выстрелы в потерпевшего, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания, отметили в полиции.
"Следователем изменено квалификацию в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) на ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта устанавливаются. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове в результате стрельбы пострадал работник полиции.
Сначала информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Позже УНН стало известно, что мужчина стрелял в спецназовца.