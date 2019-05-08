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Стрілянина у Харкові: зловмисник випустив у спецпризначенця 8 куль

Стрілянина у Харкові: зловмисник випустив у спецпризначенця 8 куль

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Зловмисник, який стріляв у спецпризначенця у Харкові, випустив у правоохоронця 8 куль. За життя пораненого нині борються лікарі. Про це повідомила прес-служба департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, передає УНН.

Так, подія сталася у Харкові 6 травня близько 8:00 ранку.

До одного з будинків міста під’їхав автомобіль. Його водій, припаркувавшись, перегородив машиною пішохідний прохід через арку. У цей час до нього підійшов мешканець цього будинку, зробивши зауваження перепаркувати машину. Однак водій відповів ігноруванням, агресією, а потім він дістав пістолет і почав стріляти у свого опонента.

"Чоловіком, який зробив зауваження водію-порушнику, виявився майор поліції – командир штурмового взводу полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області Євген Лобода. На місці події він перебував поза службою, без табельної зброї. Спецпризначенець намагався уникнути куль, однак неадекватний стрілець не думав спинятися, випускаючи кулю за кулею йому в груди, в спину, останні три випустив у голову. Залишив скривавленого Євгена на тротуарі і поїхав... Водій випустив у правоохоронця 8 куль", - прокоментували у департаменті.

У ході пояснень чоловік озвучив працівникам поліції версію, що начебто сприйняв незнайомця за викрадача авто, тож стріляв з метою захисту.

"Пістолет під патрон Флобера, з якого стріляв водій - пневматична зброя, однак, завдані ушкодження виявились тяжкими: проникаючі вогнепальні поранення голови, важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, гематома та набряк головного мозку, кульові поранення грудної клітини, правого плеча та попереку. Наразі медики докладають максимум зусиль, щоб врятувати життя 35-річному майору поліції", - уточнили у департаменті.

Нагадаємо, що 41-річному мешканцю Харківської області вже оголосили підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Його затримано в порядку ст.208 КПК України. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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