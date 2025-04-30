Стрельба в Швеции: погибли три человека
Киев • УНН
Полиция расследует инцидент как убийство. Подозреваемый, вероятно, скрылся с места происшествия на электрическом скутере, мотив преступления пока неизвестен.
Три человека погибли во вторник в результате стрельбы в шведском городе Уппсала. Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что правоохранители расследуют гибель людей как убийство.
Вблизи площади Ваксала в Уппсале продолжается масштабная полицейская операция. Подозреваемый, вероятно, скрылся с места происшествия на электрическом скутере
Мотив преступления пока не известен.
Напомним
В середине апреля возле студенческого центра Университета штата Флорида в городе Таллахасси, США, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В совершении преступления подозревают 20-летнего студента этого же учебного заведения.
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