Стрельба в Швеции: погибли три человека

Три человека погибли во вторник в результате стрельбы в шведском городе Уппсала. Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что правоохранители расследуют гибель людей как убийство.

Вблизи площади Ваксала в Уппсале продолжается масштабная полицейская операция. Подозреваемый, вероятно, скрылся с места происшествия на электрическом скутере - сообщила общественная телекомпания SVT.

Мотив преступления пока не известен.

Напомним

В середине апреля возле студенческого центра Университета штата Флорида в городе Таллахасси, США, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В совершении преступления подозревают 20-летнего студента этого же учебного заведения.

В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно