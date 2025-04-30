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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 84502 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Стрілянина у Швеції: загинуло троє людей

Київ • УНН

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Поліція розслідує інцидент як вбивство. Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електричному скутері, мотив злочину поки невідомий.

Стрілянина у Швеції: загинуло троє людей

Три людини загинули у вівторок у результаті стрілянини у шведському місті Уппсала. Про це йдеться в заяві місцевої поліції, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці розслідують загибель людей як вбивство.

Поблизу площі Ваксала в Уппсалі триває масштабна поліцейська операція. Підозрюваний, імовірно, втік з місця події на електричному скутері

- повідомила громадська телекомпанія SVT.

Мотив злочину наразі не відомий.

Нагадаємо

У середині квітня біля студентського центру Університету штату Флорида у місті Таллахассі, США, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. У скоєнні злочину підозрюють 20-річного студента цього ж навчального закладу.

У Києві сталася стрілянина на парковці: що відомо24.04.25, 12:47 • 5178 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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