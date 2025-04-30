Стрілянина у Швеції: загинуло троє людей
Київ • УНН
Поліція розслідує інцидент як вбивство. Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електричному скутері, мотив злочину поки невідомий.
Три людини загинули у вівторок у результаті стрілянини у шведському місті Уппсала. Про це йдеться в заяві місцевої поліції, повідомляє УНН.
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Зазначається, що правоохоронці розслідують загибель людей як вбивство.
Поблизу площі Ваксала в Уппсалі триває масштабна поліцейська операція. Підозрюваний, імовірно, втік з місця події на електричному скутері
Мотив злочину наразі не відомий.
Нагадаємо
У середині квітня біля студентського центру Університету штату Флорида у місті Таллахассі, США, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. У скоєнні злочину підозрюють 20-річного студента цього ж навчального закладу.
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