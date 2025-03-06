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Стрельба после нарушения ПДД в Харькове: открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 23496 просмотра

В Салтовском районе Харькова военнослужащий ТЦК произвел несколько выстрелов из травматического оружия, преследуя гражданина, который пытался сбежать. Никто не пострадал.

Стрельба после нарушения ПДД в Харькове: открыто уголовное производство

В Харькове начато уголовное производство из-за инцидента в Салтовском районе. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Во время совместного патрулирования с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК) полицейские зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Daewoo Lanos. С целью оформления административных материалов транспортное средство было остановлено.

Во время проверки водитель проигнорировал требования правоохранителей предоставить документы и попытался сбежать. В процессе преследования один из военнослужащих ТЦК произвел несколько выстрелов из травматического оружия. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются детали события, включая повреждения автомобиля.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции № 2. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и зафиксировали обстоятельства инцидента.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Продолжается расследование.

В Харькове люди в военной форме сбросили мужчину с велосипеда: что сказали в ТЦК25.02.25, 17:20 • 30335 просмотров

Юлия Котвицкая

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