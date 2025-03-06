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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34161 перегляди

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Стрілянина після порушення ПДР у Харкові: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 23502 перегляди

У Салтівському районі Харкова військовослужбовець ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї, переслідуючи громадяна, який намагався втекти. Ніхто не постраждав.

Стрілянина після порушення ПДР у Харкові: відкрито кримінальне провадження

У Харкові розпочато кримінальне провадження через інцидент із у Салтівському районі. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

Під час спільного патрулювання з представниками Територіального центру комплектування (ТЦК) поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Daewoo Lanos. З метою оформлення адміністративних матеріалів транспортний засіб було зупинено.

Під час перевірки водій проігнорував вимоги правоохоронців надати документи та спробував втекти. В процесі переслідування один із військовослужбовців ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються деталі події, включно з пошкодженнями автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції № 2. Правоохоронці вилучили речові докази та зафіксували обставини інциденту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Триває розслідування.

У Харкові люди у військовій формі скинули чоловіка з велосипеда: що сказали у ТЦК25.02.25, 17:20 • 30338 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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