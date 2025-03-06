Стрілянина після порушення ПДР у Харкові: відкрито кримінальне провадження

У Харкові розпочато кримінальне провадження через інцидент із у Салтівському районі. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

Під час спільного патрулювання з представниками Територіального центру комплектування (ТЦК) поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Daewoo Lanos. З метою оформлення адміністративних матеріалів транспортний засіб було зупинено.

Під час перевірки водій проігнорував вимоги правоохоронців надати документи та спробував втекти. В процесі переслідування один із військовослужбовців ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються деталі події, включно з пошкодженнями автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції № 2. Правоохоронці вилучили речові докази та зафіксували обставини інциденту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Триває розслідування.

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