Страшное военное преступление: глава европейской дипломатии об осаде Мариуполя

Цитата

"Мариуполь в осаде. Обстрел роддома российскими войсками - страшное военное преступление. Удары с воздуха по жилым районам и блокировки колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены. Безопасные коридоры нужны сейчас", - написал Боррель.

Мариуполь в осаде.



Обстрел роддома российскими войсками - страшное военное преступление.



Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены.



Безопасные коридоры нужны прямо сейчас

Контекст

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.

По информации по состоянию на 10 марта, в результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибло трое людей, среди них один ребенок — девочка.