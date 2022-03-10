Страшное военное преступление: глава европейской дипломатии об осаде Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель назвал обстрел роддома в Мариуполе российскими войсками страшным военным преступлением и призвал открыть безопасные зеленые коридоры прямо сейчас. Свой пост в Twitter он написал на английском и русском языках, информирует УНН.
Цитата
"Мариуполь в осаде. Обстрел роддома российскими войсками - страшное военное преступление. Удары с воздуха по жилым районам и блокировки колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены. Безопасные коридоры нужны сейчас", - написал Боррель.
Мариуполь в осаде.
Обстрел роддома российскими войсками - страшное военное преступление.
Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены.
Безопасные коридоры нужны прямо сейчас
Контекст
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.
По информации по состоянию на 10 марта, в результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибло трое людей, среди них один ребенок — девочка.