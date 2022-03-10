Страшний військовий злочин: голова європейської дипломатії про облогу Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель назвав обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими військами страшним військовим злочином і закликав відкрити безпечні зелені коридори просто зараз. Свій пост у Twitter він написав англійською та російською мовами, інформує УНН.
Цитата
"Маріуполь в облозі. Обстріл пологового будинку російськими військами – страшний військовий злочин. Удари з повітря по житлових районах та блокування колон з гуманітарною допомогою російськими військами мають негайно припинити. Безпечні коридори потрібні зараз", - написав Боррель.
Мариуполь в осаде.
Обстрел роддома российскими войсками – страшное военное преступление.
Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены.
Безопасные коридоры нужны прямо сейчас
Контекст
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Вчора було відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару по пологовому будинку.
За інформацією станом на 10 березня, внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку у Маріуполі загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.