Киев • УНН
Страны ЕС обсудят продление санкций в отношении российских активов для обеспечения кредита G7 Украине на $50 млрд. Рассматриваются варианты бессрочного продления или на 3 года.
Страны Европейского союза в среду, 24 июля, обсудят варианты продления срока действия санкций в отношении российских активов российского, чтобы обеспечить план «Группы семи» по предоставлению кредита на 50 млрд долларов для Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как сообщается, лидеры стран G7 и ЕС в июне договорились использовать проценты от замороженных российских активов, чтобы обеспечить кредит в 50 миллиардов долларов для Украины.
Большая часть активов на сумму около 300 миллиардов долларов хранится в финансовых учреждениях ЕС, в основном в Бельгии. Согласно правилам ЕС, режим санкций в отношении России требует единогласного одобрения стран ЕС и обновляется каждые шесть месяцев.
По словам дипломатов ЕС, некоторые из основных демократических стран «Группы семи», включая Соединенные Штаты, опасаются, что может наступить момент, когда единодушие в 27 странах ЕС не будет достигнуто, что поставит под угрозу весь кредит.
Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно препятствовал введению новых ограничений и оказанию финансовой поддержки Украине.
В среду послы стран ЕС обсудят два варианта снятия этих опасений. Одним из них станет «бессрочное» продление режима санкций с регулярным пересмотром. Другой вариант - продлить срок действия договора до трех лет.
У серпні ЄС виділить перші 1,4 млрд євро з заморожених активів на зброю Україні - Боррель 22 июля 2024, 17:38 • 101062 просмотра