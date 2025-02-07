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Страны Балтии определились, когда отсоединятся от российской энергосистемы - Каллас

Страны Балтии определились, когда отсоединятся от российской энергосистемы - Каллас

Киев  •  УНН

 • 3205 просмотра

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Литва, Латвия и Эстония 8 февраля полностью отсоединятся от российской энергосистемы. Страны подписали соглашение о синхронизации с европейской сетью еще в августе 2023 года.

Литва, Латвия и Эстония в субботу, 8 февраля, навсегда отсоединятся от российской энергосистемы.

Об этом в соцсети Х написала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Литва, Латвия и Эстония завтра (8 февраля - ред.) навсегда отсоединятся от российской энергосистемы. Россия больше не сможет использовать энергетику как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства

- заявляет Каллас. 

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил ранее, что Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям.

Соглашение об отсоединении от контролируемой российской системы и подключении к континентальной европейской сети операторы Эстонии, Латвии и Литвы подписали еще в августе 2023 года.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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