Страны Балтии определились, когда отсоединятся от российской энергосистемы - Каллас

Литва, Латвия и Эстония в субботу, 8 февраля, навсегда отсоединятся от российской энергосистемы.

Об этом в соцсети Х написала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Литва, Латвия и Эстония завтра (8 февраля - ред.) навсегда отсоединятся от российской энергосистемы. Россия больше не сможет использовать энергетику как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства - заявляет Каллас.

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил ранее, что Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям.

Соглашение об отсоединении от контролируемой российской системы и подключении к континентальной европейской сети операторы Эстонии, Латвии и Литвы подписали еще в августе 2023 года.