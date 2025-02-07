Країни Балтії визначились, коли від'єднаються від російської енергосистеми - Каллас

Литва, Латвія та Естонія у суботу, 8 лютого, назавжди від'єднаються від російської енергосистеми.

Про це в соцмережі Х написала високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

Литва, Латвія та Естонія завтра (8 лютого - ред.) назавжди від'єднаються від російської енергосистеми. Росія більше не зможе використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи та європейської єдності