Країни Балтії визначились, коли від'єднаються від російської енергосистеми - Каллас
Київ • УНН
Литва, Латвія та Естонія 8 лютого повністю від'єднаються від російської енергосистеми. Країни підписали угоду про синхронізацію з європейською мережею ще в серпні 2023 року.
Литва, Латвія та Естонія у суботу, 8 лютого, назавжди від'єднаються від російської енергосистеми.
Про це в соцмережі Х написала високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.
Литва, Латвія та Естонія завтра (8 лютого - ред.) назавжди від'єднаються від російської енергосистеми. Росія більше не зможе використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи та європейської єдності
Нагадаємо
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив раніше, що Латвія, як і інші країни Балтії, повністю готова до відключення від російської енергосистеми та синхронізації з європейською, але готується до можливих провокацій.
Угоду про від’єднання від контрольованої російської системи й підключення до континентальної європейської мережі оператори Естонії, Латвії та Литви підписали ще в серпні 2023 року.