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Страхование ответственности и нацпротоколы лечения: Радуцкий рассказал о планах медреформы

Киев • УНН

 • 12878 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В этом году в Украине будут внесены изменения в законодательство, которые позволят Министерству здравоохранения разработать и утвердить национальные протоколы лечения и стандарты качества, именно на их основе и будут рассчитываться тарифы пакетов медуслуг. Об этом во время брифинга сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.

Страхование ответственности и нацпротоколы лечения: Радуцкий рассказал о планах медреформы

"Что касается этого года, то в условиях кризиса в экономике и пандемии наиболее приоритетным является вопрос сохранения медицинских кадров и медицинских учреждений, поэтому мы вносим изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить финансирование на уровне, не меньше, чем в 2019 году", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что дополнительно, за счет медгарантий будет финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов.

"Уже сегодня поддержать всех медработников. Правительство найдет более 11 млрд к зарплате медиков. Мы как законодатели сделаем все, чтобы эти изменения были максимально быстро утверждены, и повышение зарплат прошло в запланированные правительством сроки. Также мы немедленно начинаем процесс внесения изменений в законодательство, что поможет Минздраву разработать и утвердить национальные протоколы лечения и стандарты качества. Именно на основе национальных протоколов и стандартов будут рассчитываться тарифы пакетов медуслуг, а не как они рассчитывали до сих пор. И уже со следующего года наши медучреждения начнут получать от государства за предоставленные пациентам услуги ровно столько, сколько эти услуги стоят на рынке, а не так, как сегодня мы увидели, что стоимость поликлинических услуг - 49 грн. За эту сумму не всегда купишь картофель", - рассказал председатель Комитета.

Радуцкий подчеркнул, что национальные протоколы и стандарты качества - это возможность проконтролировать, получил ли пациент качественную помощь.

"Увеличивая финансирование, мы должны и повышать ответственность медучреждений перед пациентами. По статистике, только 20% ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% - из-за несовершенства медтехнологий, нехватки медицинского оборудования. Решить эту проблему поможет система страхования ответственности врачей. Во многих странах мира страхование ответственности медработников обязательна. По мнению Комитета, введение такой системы в Украине должно стать частью медреформы", - отметил парламентарий.

Напомним, что в Украине тратят на здравоохранение около 3% ВВП.

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