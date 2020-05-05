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Страхування відповідальності та нацпротоколи лікування: Радуцький розповів про плани медреформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Цього року в Україні будуть внесені зміни до законодавства, що дозволять Міністерству охорони здоров’я розробити та затвердити національні протоколи лікування та стандарти якості, саме на їх основі і будуть розраховуватись тарифи пакетів медпослуг. Про це під час брифінгу повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.

Страхування відповідальності та нацпротоколи лікування: Радуцький розповів про плани медреформи

“Що стосується цього року, то в умовах кризи в економіці та пандемії найбільш пріоритетним є питання збереження медичних кадрів та медичних установ, тому ми вносимо зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, що дозволить усім медичним закладам отримати фінансування на рівні, не меншому, ніж у 2019 році”, — повідомив Радуцький.

Він зазначив, що додатково, за рахунок медгарантій буде фінансуватись екстрена меддопомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів.

“Вже сьогодні підтримати всіх медпрацівників. Уряд знайде понад 11 млрд до зарплати медиків. Ми як законодавці зробимо все, щоб ці зміни були максимально швидко затверджені, і підвищення зарплат пройшло у заплановані урядом терміни. Також ми негайно починаємо процес внесення змін до законодавства, що допоможе МОЗ розробити та затвердити національні протоколи лікування та стандарти якості. Саме на основі національних протоколів та стандартів будуть розраховуватись тарифи пакетів медпослуг, а не як вони розраховували до цього часу. І вже з наступного року наші медзаклади почнуть отримувати від держави за надані пацієнтам послуги рівно стільки, скільки ці послуги коштують на ринку, а не так, як сьогодні ми побачили, що вартість поліклінічних послуг — 49 грн. За цю суму не завжди купиш картоплю”, — розповів голова Комітету.

Радуцький підкреслив, що національні протоколи та стандарти якості — це можливість проконтролювати, чи отримав пацієнт якісну допомогу.

“Збільшуючи фінансування, ми маємо і підвищувати відповідальність медзакладів перед пацієнтами. За статистикою, лише 20% помилок спричинені людським фактором, а 80% — через недосконалість медтехнологій, брак медичного обладнання. Розв’язати цю проблему допоможе система страхування відповідальності лікарів. У багатьох країнах світу страхування відповідальності медпрацівників є обов’язковою. На думку Комітету, запровадження такої системи в Україні має стати частиною медреформи”, — зазначив парламентар.

Нагадаємо, що в Україні витрачають на систему охорони здоров’я близько 3% ВВП.

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