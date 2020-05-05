В Україні витрачають на медицину близько 3% ВВП, однак цього недостатньо – Радуцький
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні витрачають на систему охорони здоров’я близько 3% ВВП. Цю суму мають збільшити вдвічі для проведення успішної реформи. Про це під час брифінгу повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Перша помилка, яку ми негайно починаємо виправляти – це недостатнє фінансування системи охорони здоров’я. Такі розвинуті країни, як Франція та Німеччина витрачають на систему охорони здоров’я близько 10% ВВП. Польща у цьому році виділила близько 5% і з кожним роком цей відсоток збільшується. ВВП України на порядок менший ніж у Франції, Німеччині та Польщі. Ми витрачаємо на медицину приблизно 3% ВВП. В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху, тому комітет здоров’я нації наполягає на збільшенні фінансування медицини вдвічі – до 6% ВВП", - повідомив Радуцький.
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Він зазначив, що процес формування Держбюджету 2021 року вже розпочався, тож комітет наполягає на перегляді фінансування медицини, а 6% ВВП на медицину – має стати спільною державною метою.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що на 100% налаштований реформувати медицину, а також вносити певне коригування у реформу, щоб не було прорахунків.