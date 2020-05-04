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На межі закриття: Степанов розповів про недофінансування психіатричних лікарень з 1 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні є 22 тисяч психічно хворих людей, яких не можна виписувати з лікарень, проте з 1 квітня - із запуском другого етапу медичної реформи - фінансування відповідних закладів сягає 12-20% від торішньої суми, що ставить їх на межу повного закриття та загрожує звільнення медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

На межі закриття: Степанов розповів про недофінансування психіатричних лікарень з 1 квітня

“На сьогоднішній день із НСЗУ уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень. Якщо подивитися на той тариф і специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили на межу повного закриття і звільнення медичних працівників”, — зазначив він.

За його словами, до 1 квітня їх ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби.

“Їх ніхто не питав, яким чином ви будете виживати на цей тариф, який встановлений, їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психічно хворими, які на сьогоднішній день з хронічними психічними захворюваннями, які перебувають у психіатричних лікарнях, це важкі хворі, більшість з яких втратили соціальні зв’язки, їх не можна виписувати, закрити лікарні і випустити на вулиці”, — додав Степанов.

Міністр зауважив, що наразі відповідні медичні заклади отримують 12-20% фінансування, у порівнянні з минулим роком.

“Але, на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифах, по тій стратегії, яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують 12-15-20% від минулорічного бюджету. Якщо це не виправити, нас чекає звільнення медичних працівників”, — підсумував він.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я проводять аудит щодо перебігу другого етапу медреформи, що включатиме аналіз фінансування протитуберкульозної служби та психіатричних лікарень. 

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