На межі закриття: Степанов розповів про недофінансування психіатричних лікарень з 1 квітня

“На сьогоднішній день із НСЗУ уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень. Якщо подивитися на той тариф і специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили на межу повного закриття і звільнення медичних працівників”, — зазначив він.

За його словами, до 1 квітня їх ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби.

“Їх ніхто не питав, яким чином ви будете виживати на цей тариф, який встановлений, їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психічно хворими, які на сьогоднішній день з хронічними психічними захворюваннями, які перебувають у психіатричних лікарнях, це важкі хворі, більшість з яких втратили соціальні зв’язки, їх не можна виписувати, закрити лікарні і випустити на вулиці”, — додав Степанов.

Міністр зауважив, що наразі відповідні медичні заклади отримують 12-20% фінансування, у порівнянні з минулим роком.

“Але, на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифах, по тій стратегії, яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують 12-15-20% від минулорічного бюджету. Якщо це не виправити, нас чекає звільнення медичних працівників”, — підсумував він.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я проводять аудит щодо перебігу другого етапу медреформи, що включатиме аналіз фінансування протитуберкульозної служби та психіатричних лікарень.