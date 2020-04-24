Проблеми фінансування протитуберкульозної служби та психлікарень вирішать після аудиту - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У міністерстві охорони здоров’я проводять аудит щодо перебігу другого етапу медреформи, що включатиме аналіз фінансування протитуберкульозної служби та психіатричних лікарень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз ретельно проводимо аудит та наслідки старту другого етапу реформи, що відбувся з 1 квітня в нашій країні. У мене велике занепокоєння викликає саме надання психіатричної допомоги нашим хворим, бо це два таких напрямки. Протитуберкульозна служба та психіатричні лікарні, що стали в найгірше становища щодо фінансування", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що це було однією з вимог президента України Володимира Зеленського – не тільки розпочати, але й закінчити реформування системи охорони здоров’я.
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"Основними ознаками реформованої медицини є якісна доступна медицина, у якій працюють люди, які не отримують зарплату на рівні якогось рабства. Я впевнений, що ми після закінчення аудиту зможемо зробити певні висновки, щоб не отримувати такого плану повідомлення, і щоб в нас не звільнялись лікарі та не закривались лікарні. Після завершення аудиту ми одразу запропонуємо рішення, що нам треба підправити, як треба реформувати медицину", - сказав міністр, коментуючи звернення медика психіатричної лікарні щодо мінімальної зарплатні.
Раніше в УНН повідомлялося, що у МОЗ прокоментували ситуацію із нестачею інсулінів у регіонах.