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Проблемы финансирования противотуберкулезной службы и психбольницы решат после аудита - Степанов

Проблемы финансирования противотуберкулезной службы и психбольницы решат после аудита - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В министерстве здравоохранения проводят аудит о ходе второго этапа медреформы, включающий анализ финансирования противотуберкулезной службы и психиатрических больниц. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас тщательно проводим аудит и последствия старта второго этапа реформы, который состоялся с 1 апреля в нашей стране. У меня большое беспокойство вызывает именно оказание психиатрической помощи нашим больным, потому что это два таких направления. Противотуберкулезная служба и психиатрические больницы, ставшие в худшее положения в финансировании", - сообщил Степанов.

Он отметил, что это было одним из требований президента Украины Владимира Зеленского - не только начать, но и закончить реформирование системы здравоохранения.

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"Основными признаками реформированной медицины является качественная доступная медицина, в которой работают люди, которые не получают зарплату на уровне какого-то рабства. Я уверен, что мы после окончания аудита сможем сделать определенные выводы, чтобы не получать такого плана сообщения и чтобы у нас не увольнялись врачи но и не закрывались больницы. После завершения аудита мы сразу предложим решение, что нам надо подправить, как нужно реформировать медицину", - сказал министр, комментируя обращение медика психиатрической больницы по минимальной зарплате.

Ранее в УНН сообщалось, что в Минздраве прокомментировали ситуацию с нехваткой инсулина в регионах.

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