У МОЗ прокоментували ситуацію із нестачею інсулінів у регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У регіонах почали відчувати нестачу інсулінів, проте левова сума коштів на їхнє забезпечення вже перерахована на місця. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Планувалось, що забезпечення та адміністрування інсулінів з 1 квітня перейде до НСЗУ, потім було прийнято рішення, що це відбудеться до 1 жовтня. Ми зробили відповідний розподіл (коштів – ред.), передали у казначейську службу України, за нашою інформацією, левова сума коштів вже перерахована на місця. Ми просимо місцеву владу та департаменти охорони здоров’я максимально швидко з цих коштів здійснити заходи, щоб наші люди були забезпечені інсуліном", - розповів Степанов, відповідаючи на питання про нестачу інсулінів у регіонах.
Він також запевнив, що міністерство буде контролювати та моніторити цю ситуацію, щоб не виникало проблем із забезпеченням інсуліну.
Раніше в УНН повідомлялося, що Державний експертний центр МОЗ озвучив, скільки було виділено коштів на реімбурсацію інсулінів у 2020 році та чи вистачить їх.