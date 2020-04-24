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В Минздраве прокомментировали ситуацию с нехваткой инсулина в регионах

В Минздраве прокомментировали ситуацию с нехваткой инсулина в регионах

Киев  •  УНН

 • 11841 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В регионах начали испытывать недостаток инсулина, однако львиная сумма средств на их обеспечение уже перечислена на места. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Планировалось, что обеспечение и администрирование инсулинов с 1 апреля перейдет к НСЗУ, затем было принято решение, что это произойдет до 1 октября. Мы сделали соответствующее распределение (средств - ред.), передали в казначейскую службу Украины, по нашей информации, львиная сумма средств уже перечислена на места. Мы просим местные власти и департаменты здравоохранения максимально быстро из этих средств осуществить меры, чтобы наши люди были обеспечены инсулином", - рассказал Степанов, отвечая на вопрос о недостатке инсулина в регионах.

Он также заверил, что министерство будет контролировать и мониторить эту ситуацию, чтобы не возникало проблем с обеспечением инсулина.

Ранее в УНН сообщалось, что Государственный экспертный центр Минздрава озвучил, сколько было выделено на реимбурсация инсулинов в 2020 году и хватит ли их.

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