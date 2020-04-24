В Минздраве прокомментировали ситуацию с нехваткой инсулина в регионах

"Планировалось, что обеспечение и администрирование инсулинов с 1 апреля перейдет к НСЗУ, затем было принято решение, что это произойдет до 1 октября. Мы сделали соответствующее распределение (средств - ред.), передали в казначейскую службу Украины, по нашей информации, львиная сумма средств уже перечислена на места. Мы просим местные власти и департаменты здравоохранения максимально быстро из этих средств осуществить меры, чтобы наши люди были обеспечены инсулином", - рассказал Степанов, отвечая на вопрос о недостатке инсулина в регионах.

Он также заверил, что министерство будет контролировать и мониторить эту ситуацию, чтобы не возникало проблем с обеспечением инсулина.

Ранее в УНН сообщалось, что Государственный экспертный центр Минздрава озвучил, сколько было выделено на реимбурсация инсулинов в 2020 году и хватит ли их.