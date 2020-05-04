На грани закрытия: Степанов рассказал о недофинансировании психиатрических больниц с 1 апреля

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине есть 22 тысяч психически больных людей, которых нельзя выписывать из больниц, однако с 1 апреля - с запуском второго этапа медицинской реформы - финансирование соответствующих заведений достигает 12-20% от прошлогодней суммы, что ставит их на грань полного закрытия и грозит увольнением медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.