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В Украине тратят на медицину около 3% ВВП, однако этого недостаточно - Радуцкий

Киев • УНН

 • 21719 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине тратят на систему здравоохранения около 3% ВВП. Эту сумму должны увеличить вдвое для проведения успешной реформы. Об этом во время брифинга сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В Украине тратят на медицину около 3% ВВП, однако этого недостаточно - Радуцкий

"Первая ошибка, которую мы немедленно начинаем исправлять - это недостаточное финансирование системы здравоохранения. Такие развитые страны, как Франция и Германия тратят на здравоохранение около 10% ВВП. Польша в этом году выделила около 5% и с каждым годом этот процент увеличивается. ВВП Украины на порядок меньше, чем во Франции, Германии и Польше. Мы тратим на медицину примерно 3% ВВП. В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет иметь успеха, поэтому комитет здоровье нации настаивает на увеличении финансирования медицины вдвое - до 6% ВВП", - сообщил Радуцкий.

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Он отметил, что процесс формирования Госбюджета 2021 года уже начался, поэтому комитет настаивает на пересмотре финансирования медицины, а 6% ВВП на медицину - должно стать общей государственной целью.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на 100% настроен реформировать медицину, а также вносить некоторые корректировки в реформу, чтобы не было просчетов.

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