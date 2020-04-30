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Степанов пообіцяв реформувати медицину: я на 100% налаштований

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що на 100% налаштований реформувати медицину, вносити певне коригування в реформу, щоб не було прорахунків. Про це він заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Zik, передає УНН.

Степанов пообіцяв реформувати медицину: я на 100% налаштований

"Я можу вам сказати, що я на 100% налаштований і ми будемо реформувати медицину. І також я можу вам підтвердити, що ми не будемо її руйнувати. Будь-які дії, які будуть руйнувати нашу медицину, будуть повністю призупинені. Ми саме хочемо реформувати медицину. Ми будемо вносити певне коригування, щоб не було цих прорахунків і щоб небуло цих тяжких наслідків", - сказав Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи.

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