У МОЗ не допустять звільнення медпрацівників через реформу – Степанов

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи. Наразі більшість закладів охорони здоров’я мають дефіцит коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.