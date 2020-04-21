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У МОЗ не допустять звільнення медпрацівників через реформу – Степанов

У МОЗ не допустять звільнення медпрацівників через реформу – Степанов

Київ • УНН

 • 17730 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи. Наразі більшість закладів охорони здоров’я мають дефіцит коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

“У зв’язку із переходом з першого квітня на програму медичних гарантій, ми проводимо ретельний аудит того, як це впливає і вплине на 2 і 3 рівні медицини. Коли ми вивчили всі договори на предмет дефіциту і профіциту коштів, то побачили, що з понад 1600 закладів охорони здоров’я 984 мають дефіцит. Це дуже тривожні сигнали. Ми не можемо допустити звільнення медпрацівників”, - зазначив Максим Степанов.

За його словами, зараз керівництво МОЗ максимально налаштоване на діалог з регіонами – щоб “не допустити катастрофічних наслідків фінансування галузі”.

"Степанов доручив Департаментам охорони здоров’я надати в МОЗ повну інформацію щодо планів так званої "оптимізації", а також своє бачення реформування та фінансування закладів медицини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в Офісі Президента, цього тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

Українські Національні Новини

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