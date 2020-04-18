У Зеленського пообіцяли з наступного тижня закриття питання боргів із зарплат лікарям

ukru
16:58 • 72814 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 145466 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 243230 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 245237 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 244212 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229314 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199001 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185772 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146048 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150172 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139364 перегляди
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 28201 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263591 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 73658 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 25660 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 243230 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 245237 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 244212 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229314 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 73658 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24194 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139364 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153440 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112833 перегляди
Актуальне
У Зеленського пообіцяли з наступного тижня закриття питання боргів із зарплат лікарям

У Зеленського пообіцяли з наступного тижня закриття питання боргів із зарплат лікарям

Київ • УНН

 • 19876 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах. Про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Заборгованості покриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету", - зазначили в ОПУ.

“Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня”, — наголосив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. "Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді", - зауважили в ОПУ.

“Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома“ — правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на заклади охорони здоров’я за змінами до Бюджету-2020 піде майже 16 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,348.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.80
Ethereum
$1,977.32