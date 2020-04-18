У Зеленського пообіцяли з наступного тижня закриття питання боргів із зарплат лікарям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах. Про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Заборгованості покриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету", - зазначили в ОПУ.
“Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня”, — наголосив Зеленський.
Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. "Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді", - зауважили в ОПУ.
“Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома“ — правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на заклади охорони здоров’я за змінами до Бюджету-2020 піде майже 16 млрд грн.