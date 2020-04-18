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У Зеленского пообещали со следующей недели закрытие вопроса долгов по зарплате врачам

У Зеленского пообещали со следующей недели закрытие вопроса долгов по зарплате врачам

Киев  •  УНН

 • 19861 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшиих в некоторых регионах. Об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

“Задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета”, — отметили в ОПУ.

“Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, но начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля”, — подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования. За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. "Это можно связать с пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев все-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения, сообщили на совещании", - отметили в ОПУ.

“Очень надеюсь, что украинцы осознают риски заражения на эту Пасху в церквях. „Пасха дома“ — правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений”, — указал Глава государства.

Напомним, по данным Минздрава, на учреждения здравоохранения согласно изменениям в Бюджет-2020 пойдет почти 16 млрд грн.

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