На заклади охорони здоров’я за змінами до Бюджету-2020 піде майже 16 млрд грн - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Після ухвалення змін до Державного бюджету на 2020 рік заклади охорони здоров’я отримують 15,8 млрд гривень за боротьбу з COVID-19, більша частина цих коштів піде на заробітні плати для лікарів. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Згідно зі змінами до Державного бюджету, проголосованими Верховною Радою, сформований Фонд щодо боротьби із коронавірусною хворобою. З цих коштів передбачається, що 15,8 млрд гривень підуть закладам охорони здоров’я. Левова частина цих грошей піде на підвищення заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, та забезпечення лікарськими засобами для ефективного процесу лікування наших пацієнтів”, — повідомив він.
За його словами, весь цей механізм буде відбуватися через відповідне укладання договорів з лікарнями через Національну службу здоров’я України.
Нагадаємо, комісії з перевірки лікарень у регіонах України показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади, у медиків є чимало проблем, зокрема, із забезпеченням лікарськими засобами, харчуванням та транспортом.