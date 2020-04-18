На заклади охорони здоров’я за змінами до Бюджету-2020 піде майже 16 млрд грн - МОЗ

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Після ухвалення змін до Державного бюджету на 2020 рік заклади охорони здоров’я отримують 15,8 млрд гривень за боротьбу з COVID-19, більша частина цих коштів піде на заробітні плати для лікарів. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.