Зеленський про проблеми із забезпеченням медиків: якщо влада у регіонах не вміє – треба пояснити
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Комісії з перевірки лікарень у регіонах України показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади, у медиків є чимало проблем, зокрема, із забезпеченням лікарських засобів, харчуванням та транспортом. Про це йшлось на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
Так, на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% мереж аптек та магазинів в Україні забезпечені засобами захисту.
А комісії з перевірки лікарень у регіонах показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади, у медиків є чимало проблем. Зокрема, йдеться про постачання деяких ліків, а також про вирішення транспортних питань та харчування лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати у медзакладах через епідемію.
В уряді повідомили, що гроші на ці послуги були виділені, а забезпечити надання вказаних послуг повинна місцева влада.
"Якщо влада в регіонах не вміє, не знає – значить, треба розповісти, пояснити. Якщо є гроші, то треба забезпечити їхнє найефективніше використання", – сказав Зеленський.
На нараді також ішлося про те, що в разі нестачі грошей на певні послуги в регіонах, фінансування виділять зі Стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії COVID-19. Він запрацює, щойно закон про зміни до бюджету набуде чинності.
Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада ухвалила "бюджет надзвичайної ситуації".