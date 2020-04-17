Зеленський про проблеми із забезпеченням медиків: якщо влада у регіонах не вміє – треба пояснити

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Комісії з перевірки лікарень у регіонах України показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади, у медиків є чимало проблем, зокрема, із забезпеченням лікарських засобів, харчуванням та транспортом. Про це йшлось на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.