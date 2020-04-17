Зеленский о проблемах с обеспечением медиков: если власть в регионах не умеет - надо объяснить

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Комиссии по проверке больниц в регионах Украины показали, что несмотря на хорошую статистику от местных властей, у медиков есть немало проблем, в частности, с обеспечением лекарственных средств, питанием и транспортом. Об этом говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.