В Минздраве не допустят увольнение медработников из-за реформы - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нельзя допускать увольнение медработников в связи с переходом на второй этап медреформы. Сейчас большинство учреждений здравоохранения имеют дефицит средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В связи с переходом с первого апреля на программу медицинских гарантий, мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на 2 и 3 уровни медицины. Когда мы изучили все договора на предмет дефицита и профицита средств, то увидели, что из более 1600 учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожные сигналы. Мы не можем допустить увольнение медработников", - отметил Максим Степанов.
По его словам, сейчас руководство Минздрава максимально настроено на диалог с регионами - чтобы "не допустить катастрофических последствий финансирования отрасли".
"Степанов поручил департаменту здравоохранения предоставить в Минздрав полную информацию о планах так называемой "оптимизации", а также свое видение реформирования и финансирования учреждений медицины", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщили в Офисе Президента, на этой неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.