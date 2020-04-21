В Минздраве не допустят увольнение медработников из-за реформы - Степанов

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нельзя допускать увольнение медработников в связи с переходом на второй этап медреформы. Сейчас большинство учреждений здравоохранения имеют дефицит средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.