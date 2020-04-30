Степанов пообещал реформировать медицину: я на 100% настроен

"Я могу вам сказать, что я на 100% настроен и мы будем реформировать медицину. И также я могу вам подтвердить, что мы не будем ее разрушать. Любые действия, которые будут разрушать нашу медицину, будут полностью приостановлены. Мы как раз хотим реформировать медицину. Мы будем вносить некоторые корректировки, чтобы не было этих просчетов и чтобы не было этих тяжких последствий", - сказал Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил , что нельзя допускать увольнения медработников в связи с переходом на второй этап медреформы.