Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит свой визит в москву во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, о чем сообщил на пресс-конференции в пятницу, пишет УНН.

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"Премьер-министр Орбан до этого бывал в москве, тогда он сообщал о своих визитах. Мы также обсуждали его визиты после его возвращения. Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. И я ожидаю, что когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, он будет иметь возможность обсудить и рассмотреть дискуссии, которые он провел в москве", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что недавно был с визитом в Будапеште, где обсудил с Орбаном "войну в Украине, агрессивную войну россии". "Венгрия соглашается с тем, что россия несет ответственность за войну, россия является нарушителем, и россия может закончить эту войну сегодня, когда прекратит атаковать Украину", - сказал Столтенберг.

"Конечно, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих встречах, он представляет свою страну", - подчеркнул Столтенберг.

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