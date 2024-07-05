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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 11:59  •  13659 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Столтенберг ожидает, что премьер-министр Венгрии Орбан обсудит свой визит в москву во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит свой визит в москву во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, о чем сообщил на пресс-конференции в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр Орбан до этого бывал в москве, тогда он сообщал о своих визитах. Мы также обсуждали его визиты после его возвращения. Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. И я ожидаю, что когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, он будет иметь возможность обсудить и рассмотреть дискуссии, которые он провел в москве", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что недавно был с визитом в Будапеште, где обсудил с Орбаном "войну в Украине, агрессивную войну россии". "Венгрия соглашается с тем, что россия несет ответственность за войну, россия является нарушителем, и россия может закончить эту войну сегодня, когда прекратит атаковать Украину", - сказал Столтенберг.

"Конечно, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих встречах, он представляет свою страну", - подчеркнул Столтенберг.

путин на встрече с Орбаном заявил, что готов изложить нюансы своих предложений по Украине5 июля 2024, 11:30 • 17847 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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