путин на встрече с Орбаном заявил, что готов изложить нюансы своих предложений по Украине

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в кремле заявил, что готов изложить нюансы своих предложений по якобы "мирному урегулированию" полномасштабной войны в Украине, которую начала рф.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Мне известно, что недавно вы были в Киеве, прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации (незаконное вторжение рф в Украину - ред.) которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД, которое было совсем недавно в москве. Там изложена наша (российская - ред.) позиция по возможному мирному урегулированию. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, с позицией европейских партнеров - сказал Путин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с Путиным заявил, что якобы стремительно заканчивается количество тех стран, которые могут говорить и с Украиной, и с РФ.

Орбан на фоне сообщений о визите в москву заявил, что не ведет переговоры от имени ЕС по Украине

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал заявление относительно визита премьер-министра Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, Виктора Орбана в Москву, отметив, что Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение российской столицы и визит происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Добавим

14 июня кремлевский диктатор владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

2 июля во время визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что Украина не может доверять российскому диктатору Владимиру Путину по заявлениям о прекращении огня. Было сотни встреч между представителями Украины и России еще с минских соглашений, были договоренности, однако Россия постоянно их срывала.