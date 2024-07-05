Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что он находится с миссией по "установлению фактов" и не ведет переговоров от имени Европейского Союза по войне в Украине, даже несмотря на то, что блок предупредил его не посещать москву, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Орбан прямо не подтвердил, что он планирует поездку в пятницу, но Россия готовится к визиту венгерского лидера, сообщило лицо, знакомое с вопросом.

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Президент Европейского совета Шарль Мишель предупредил Орбана вечером в четверг, что он не может вести переговоры с Россией как председательствующий в ЕС. Это произошло после нескольких сообщений о том, что премьер остановится в России по дороге в Азербайджан, где он примет участие во встрече тюркских государств.

"Поочередное председательство в ЕС не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС", - сказал Мишель в сообщении на X. Он опубликовал публичное обращение после того, как не смог связаться с венгерскими чиновниками или подтвердить поездку, по словам другого человека, знакомого с ситуацией.

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Мишель посоветовал бы Орбану не посещать москву, если бы его попросили, добавило второе лицо.

В пятничном радиообращении Орбан заявил, что не представляет ЕС на международных переговорах по Украине, и эти разговоры нельзя рассматривать как официальные переговоры. Вместо этого он хочет изучить "красные линии" двух сторон конфликта, сказал Орбан.

Во вторник премьер Венгрии сделал предложение о прекращении огня на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время его первого визита в Киев после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в 2022 году.

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В интервью в среду Зеленский, как указывает Bloomberg, "отверг эту идею на том основании, что это только будет служить России, не гарантируя безопасности Украины".

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"Премьер-министр знает, что он вел переговоры с господином Зеленским от своего имени (и что) он не имел права говорить от имени Совета (ЕС)", - сказал в Будапеште представитель Орбана Золтан Ковач, которого цитирует Politico. Однако Орбан немедленно направил Совету ЕС отчет о своей поездке в Украину, продемонстрировав свое "пространство для маневра", сказал политтехнолог Орбана.

Дипломаты ЕС, как указывает Bloomberg, были обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с президентом России Владимиром Путиным после его вторжения в Украину, использует председательство своей страны в ЕС, чтобы подорвать усилия блока наказать и изолировать Москву.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо повторил предупреждение Мишеля, заявив в заметке на X, что такая поездка "продемонстрирует пренебрежение к обязанностям председательствующего в ЕС и подрывает интересы Европейского Союза".

"Во время этого председательства всегда будет возникать вопрос: говорит Орбан от себя или от ЕС", - отметил один дипломат ЕС, которого цитирует FT.

За поездкой Орбана в Москву, как сообщает FT, последует визит в Азербайджан с еще одной миротворческой миссией: для обсуждения спорного региона Нагорного Карабаха.

Как указывает FT, этот визит состоится также на фоне интенсивных дискуссий стран ЕС по обеспечению большего объема поставок азербайджанского газа на фоне опасений, что блоку может не хватить газа. Оставшиеся поставки российского газа через Украину должны прекратиться в конце этого года.

Брюссель заявляет, что поскольку уровни хранения газа - на рекордно высоком уровне для этого времени года, страны-члены ЕС смогут легко пережить следующие две зимы.

Но восточные столицы не так оптимистичны, как Европейская комиссия по поводу того, что блок может обойтись без этих объемов, отмечает FT. "Если наступит суровая зима или восстановится спрос в Азии, это может привести к критической ситуации", - сказал другой дипломат ЕС.

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