Украина не может доверять российскому диктатору владимиру путину относительно заявлений о прекращении огня. Было сотни встреч между представителями Украины и россии еще с минских соглашений, были договоренности, однако россия постоянно их срывала. Так президент Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности прекращения огня в интервью для Bloomberg 4 июля, передает УНН.

Я объяснил очень четко ... для меня нужно план и для наших людей. Мы не можем просто доверять путину в принципе. Мы не можем ему доверять больше потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия агрессор - указал глава государства.

По его словам, россия не будет использовать временное прекращение огня для того, чтобы просто накапливать технику на нашей территории, которую они оккупировали. "Они могут просто сосредоточить сильный кулак после этого обвинить нас, как это уже было, что мы нарушили например ... и начать еще одно вторжение", - указал Зеленский.

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Он подчеркнул, что важно, чтобы кто-то, кроме украинцев нес ответственность за срыв договоренностей.

"Это очень просто договориться о sis фаire и очень сложно его держать. Очень сложно потом найти будет тех, кто должен отвечать почему sis фаire сорван", - подчеркнул Президент.

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