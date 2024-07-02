Президент Владимир Зеленский дал возможность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану высказать свои мысли о возможности прекращения огня, но в ответ изложил позицию Украины, которая довольно четкая, понятная и известная. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Президент Украины дал возможность премьер-министру Венгрии высказать свои мысли. Было несколько форматов этих переговоров. Сначала два лидера говорили тет-а-тет, без присутствия делегаций, потом в составе делегаций. И эта позиция звучала в обеих частях на сколько я понимаю и действительно Орбан потом в общих чертах повторил ее на пресс-конференции. Он высказал свое мнение. Это не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий (прекращение огня - ред.) Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, позиция Украины довольно четкая, понятная и известная", - сказал Жовква.

По его словам, дело кстати не только в российском нарративе, а в том, что такие процессы не могут восприниматься оторвано.

"Мы говорим о том, что Украина действительно хочет мира, для этого мы имеем инструмент, для этого мы имеем Саммит мира, который состоялся и готовимся ко второму. И мы говорим, что в процессе подготовки к этому Саммиту Украина будет выстраивать последовательную цепочку действий. Мы говорим о том, что Украина выстроит проект своего плана, мирного плана, дорожной карты, как установить мир в Украине. Она выработает его со всеми государствами, которые к этому готовы и Венгрия также к этому готова", - рассказал Жовква.

Он пояснил, что дальше в случае, если россия будет прислушиваться к этому плану, будет готова говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то так во время второго Саммита можно будет говорить о том, что представители рф могут в том или ином порядке присутствовать на этом Саммите.

"Об этом говорил сегодня Президент", - сказал Жовква.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.

Зеленский неоднократно заявлял, что прекращение огня сыграет на пользу только россии.

Зеленский отмечал, что россиянам всегда нужна пауза, прекращение огня для них лучший вариант, чтобы подготовить еще больше и потом еще сделать какой-то шаг.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что страны-партнеры понимают, что предложение "территории в обмен на прекращение огня" невозможно сегодня, что является хорошим признаком. Они четко фиксируют, что это не адекватная страна, которая точно не может вернуться к рамкам международного права.