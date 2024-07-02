В ОП відреагували на пропозицію Орбана припинити вогонь

Президент Володимир Зеленський дав можливість прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану висловити свої думки щодо можливості припинення вогню, але у відповідь виклав позицію України, яка доволі чітка, зрозуміла та відома. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Президент України дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свої думки. Було декілька форматів цих переговорів. Спочатку два лідери говорили тет-а-тет, без присутності делегацій, потім у складі делегацій. І ця позиція звучала в обох частинах на скільки я розумію і дійсно Орбан потім в загальних рисах повторив її на пресконференції. Він висловив свою думку. Це не перша країна яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій (припинення вогню – ред.) Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, позиція України доволі чітка, зрозуміла і відома", - сказав Жовква.

За його словами, справа до речі не лише в російському наративі, а втому, що такі процеси не можуть сприйматися відірвано.

"Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче миру, для цього ми маємо інструмент, для цього ми маємо Саміт миру, який відбувся й готуємося до другого. Й ми говоримо, що в процесі підготовки до цього Саміту Україна буде вибудовувати послідовий ланцюжок дій. Ми говоримо про те, що Україна вибудує проєкт свого плану, мирного плану, дорожньої карти, як встановити мир в Україні. Вона виробить його з усіма державами, які до цього готові і Угорщина також до цього готова", - розповів Жовква.

Він пояснив, що далі у випадку, якщо росія буде дослухатися до цього плану, буде готовою говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, то так під час другого Саміту можна буде говорити про те, що представники рф можуть в тому чи іншому порядку бути присутніми на цьому Саміті.

"Про це говорив сьогодні Президент", - сказав Жовква.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Президент Володимира Зеленського подумати, чи можна припинити вогонь й почати перемовини.

Зеленський неодноразово заявляв, що припинення вогню зіграє на користь тільки росії.

Зеленський зазначав, що росіянам завжди потрібна пауза, припинення вогню для них найкращий варіант, щоб підготувати ще більше і потім ще зробити якийсь крок.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що країни-партнери розуміють, що пропозиція "території в обмін на припинення вогню" неможлива сьогодні, що є доброю ознакою. Вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права.