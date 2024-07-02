В ОП відреагували на пропозицію Орбана припинити вогонь

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59373 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145113 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140850 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119015 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130733 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84151 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92475 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98523 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89573 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218955 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40534 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17917 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17555 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40628 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19063 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140856 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218958 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369423 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305043 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9566 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30096 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27076 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119022 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32251 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В ОП відреагували на пропозицію Орбана припинити вогонь

Київ • УНН

 • 36126 перегляди

Президент Зеленський окреслив чітку позицію України щодо встановлення миру за допомогою послідовного плану та саміту, відкинувши пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Орбана про припинення вогню, яке було б вигідне росії.

В ОП відреагували на пропозицію Орбана припинити вогонь

Президент Володимир Зеленський  дав можливість прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану висловити свої думки щодо можливості припинення вогню, але у відповідь виклав позицію України, яка  доволі чітка, зрозуміла та відома. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Президент України дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свої думки. Було декілька форматів цих переговорів. Спочатку два лідери говорили тет-а-тет, без присутності делегацій,  потім у складі делегацій. І ця позиція звучала в обох частинах на скільки я розумію і дійсно Орбан потім в загальних рисах повторив її на пресконференції.  Він висловив свою думку. Це не перша країна яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій (припинення вогню – ред.) Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, позиція України доволі чітка, зрозуміла і відома", - сказав Жовква.

За його словами, справа до речі не лише в російському наративі, а втому, що такі процеси не можуть сприйматися відірвано.

"Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче миру, для цього ми маємо інструмент, для цього ми маємо Саміт миру, який відбувся й готуємося до другого. Й ми говоримо, що в процесі підготовки до цього Саміту Україна буде вибудовувати послідовий ланцюжок дій. Ми говоримо про те, що Україна вибудує проєкт свого плану, мирного плану, дорожньої карти, як встановити мир в Україні. Вона виробить його з усіма державами, які до цього готові і Угорщина також до цього готова", - розповів Жовква.

Він пояснив, що далі у випадку, якщо росія буде дослухатися до цього плану, буде готовою говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, то так під час другого Саміту можна буде  говорити про те, що представники рф можуть в тому чи іншому порядку бути присутніми на цьому Саміті.

"Про це говорив сьогодні Президент", - сказав Жовква.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Президент Володимира Зеленського подумати, чи можна припинити вогонь й почати перемовини.

Зеленський неодноразово заявляв, що припинення вогню зіграє на користь тільки росії.

Зеленський зазначав, що росіянам завжди потрібна пауза, припинення вогню для них найкращий варіант, щоб підготувати ще більше і потім ще зробити якийсь крок.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що країни-партнери розуміють, що пропозиція "території в обмін на припинення вогню" неможлива сьогодні, що є доброю ознакою. Вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45