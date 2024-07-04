Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля поедет в москву, чтобы встретиться с российским диктатором владимиром путиным, через несколько дней после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом Радио Свобода сообщил источник в правительстве Венгрии, передает УНН.

Детали

По данным собеседника журналистов, министр иностранных дел Петер Сийярто также будет сопровождать Орбана в Кремль. Сийярто посещал россию более пяти раз после того, как москва вторглась в Украину в феврале 2024 года.

Редактор центральноевропейского проекта по расследованиям Саболч Паньи впервые сообщил о поездке в своем профиле X.

Радио Свобода впоследствии получило подтверждение визита через свой источник в венгерском правительстве.

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Пресс-служба премьер-министра Венгрии пока не ответила на запрос о комментарии.

СМИ отмечают, что последний раз Орбан посещал Москву в сентябре 2022 года, когда отдал дань уважения на похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Напомним

Находясь в Киеве, Орбан, который поддерживает тесные отношения с путиным, заявил, что представил Зеленскому предложение о прекращении огня для переговоров с россией.

Президент Украины публично не высказал своего мнения по этому предложению, но позже 2 июля спикер президента сообщил, что Зеленский дал Орбану возможность высказаться.

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