российский диктатор владимир путин заявил, что завершить войну с Украиной через посредников невозможно, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

"Кто может предоставить полномочия посреднику такие, которые могли бы поставить точку и завершить это противостояние? Я считаю, что это маловероятно. А вот посредничество, как к примеру господин Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) это делал в рамках нашего переговорного процесса в Стамбуле. Само по себе посредничество мы приветствуем", - сказал путин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что представители из россии должны будут присутствовать на Втором саммите мира, который предусматривает план со всеми пунктами того, как должна закончиться война.