В ответ на информацию о предстоящем визите премьера Венгрии в Москву глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Орбан не имеет мандата на взаимодействие с рф от имени ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Мишель в X.

Детали

Мишель заявил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Страна, председательствующая в ЕС (Венгрия - ред.), не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС.

Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины - подчеркнул глава Евросовета

Напомним

Вечером 4 июля в СМИ появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который недавно совершил визит в Украину, планирует поездку в Москву.