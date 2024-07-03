Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет продлевать действие газового контракта с россией. Сейчас Киев ведет переговоры о поставках природного газа в Европейский союз из Азербайджана. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Детали

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце 2024 года. По словам Президента, сейчас рассматриваются альтернативные варианты использования газопровода с другим поставщиком газа.

"Мы не хотим продолжать газовый контракт с российской федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", - заявил Зеленский.

По его словам, соглашение по замене российского газа на азербайджанский - "одно из предложений", которое сейчас обсуждают.

"Сейчас этим занимаются члены кабинета министров", - рассказал Зеленский.

Издание отмечает, что Европейские цены на газ снизились после слов Президента, продолжив дневные потери ниже 33 евро за мегаватт-час.

Дополнение

Текущее соглашение между украинской государственной энергетической компанией АО "Нафтогаз" и российским ПАО "Газпром" было подписано в 2019 году. Ранее Bloomberg сообщало, что европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа по трубопроводу через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы.