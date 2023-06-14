Столтенберг: министры НАТО обсудят с Резниковым долгосрочную поддержку Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 7818 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 48898 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 102228 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102439 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 242921 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127185 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117409 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 356148 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82911 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135301 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 158421 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 114495 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 15318 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95120 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 60332 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 242996 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 281885 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 356210 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 337098 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385482 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61447 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96198 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115590 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159462 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76538 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Столтенберг: министры НАТО обсудят с Резниковым долгосрочную поддержку Украины

Киев • УНН

 • 855015 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министры обороны стран-членов НАТО во время двухдневной встречи в Брюсселе 15-16 июня обсудят с украинским коллегой Алексеем Резниковым развитие ситуации на местах и пути продолжения поддержки Киева в противодействии российской агрессии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров, передает корреспондент УНН.

Столтенберг: министры НАТО обсудят с Резниковым долгосрочную поддержку Украины

Цитата

"Мы начнем нашу министерскую встречу с заседания Комиссии НАТО-Украина, а затем состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с Соединенными Штатами. Вместе с министром обороны Резниковым мы обсудим развитие ситуации на местах, и то, как продолжить нашу поддержку.

Мы обсудим многолетний пакет помощи со значительным финансированием, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя в долгосрочной перспективе", - заявил Генсек.

Детали

Столтенберг отметил, что многолетний пакет помощи также поможет Украине перейти от стандартов советской эры к стандартам НАТО, достичь полной оперативной совместимости с Альянсом, а также реформировать и восстановить свой сектор безопасности и обороны.

"Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, будут созданы надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы история не повторилась, и чтобы россия не могла отдохнуть, перевооружится и снова начать наступление", - сказал он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66