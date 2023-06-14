Столтенберг: министры НАТО обсудят с Резниковым долгосрочную поддержку Украины

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"Мы начнем нашу министерскую встречу с заседания Комиссии НАТО-Украина, а затем состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с Соединенными Штатами. Вместе с министром обороны Резниковым мы обсудим развитие ситуации на местах, и то, как продолжить нашу поддержку.

Мы обсудим многолетний пакет помощи со значительным финансированием, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя в долгосрочной перспективе", - заявил Генсек.

Детали

Столтенберг отметил, что многолетний пакет помощи также поможет Украине перейти от стандартов советской эры к стандартам НАТО, достичь полной оперативной совместимости с Альянсом, а также реформировать и восстановить свой сектор безопасности и обороны.

"Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, будут созданы надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы история не повторилась, и чтобы россия не могла отдохнуть, перевооружится и снова начать наступление", - сказал он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас.