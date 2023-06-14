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Столтенберг: міністри НАТО обговорять з Резніковим довгострокову підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністри оборони країн-членів НАТО під час дводенної зустрічі у Брюсселі 15-16 червня обговорять з українським колегою Олексієм Резніковим розвиток ситуації на місцях та шляхи продовження підтримки Києва у протидії російській агресії. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів, передає кореспондент УНН.

Столтенберг: міністри НАТО обговорять з Резніковим довгострокову підтримку України

Цитата

"Ми розпочнемо нашу міністерську зустріч із засідання Комісії НАТО-Україна, а потім відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на чолі зі Сполученими Штатами. Разом із міністром оборони Резніковим ми обговоримо розвиток ситуації на місцях, та те, як продовжити нашу підтримку.

Ми обговоримо багаторічний пакет допомоги зі значним фінансуванням, щоб гарантувати, що Україна зможе захистити себе в довгостроковій перспективі", - заявив Генсек.

Деталі

Столтенберг зазначив, що багаторічний пакет допомоги також допоможе Україні перейти від стандартів радянської ери до стандартів НАТО, досягти повної оперативної сумісності з Альянсом, а також реформувати та відновити свій сектор безпеки та оборони.

"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, будуть створені надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася, і щоб росія не могла відпочити, переозброїться і знову розпочати наступ", - сказав він.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз.

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