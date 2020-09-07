Столичному парку гулял голый мужчина

"Парк "Победа". Дежурному наряду охраны пришлось долго убеждать мужчину в том, что одежда - обязательный атрибут для посещения парка. Возможно потому, что он находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в этом парке похитили бантик с медведя.