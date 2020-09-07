Столичним парком гуляв роздягнений чоловік

"Парк "Перемога". Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку. Можливо через те, що він знаходився у стані наркотичного сп‘яніння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік у цьому парку викрали бантик з ведмедя.