Столичним парком гуляв роздягнений чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Муніципальна охорона виявила у столичному парку "Перемога" роздягненого чоловіка. Про це йдеться у повідомленні муніципалів Києва у Facebook, передає УНН.
"Парк "Перемога". Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку. Можливо через те, що він знаходився у стані наркотичного сп‘яніння", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, торік у цьому парку викрали бантик з ведмедя.